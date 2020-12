Monumento per San Nicola come la statua della Libertà, petizione per bloccarla: "Fermate quell'inutile colosso" (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'iniziativa su Change.org dell'associazione Murattiano con Uaar Bari e un appello al sindaco Decaro e all'assessore alle Culture, Pierucci: "Blocchino il progetto" Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'iniziativa su Change.org dell'associazione Murattiano con Uaar Bari e un appello al sindaco Decaro e all'assessore alle Culture, Pierucci: "Blocchino il progetto"

