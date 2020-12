Monaco Gaming Show | al via il torneo con Fortnite e Rocket League

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Giocatori amatoriali e professionisti si sfideranno per la vittoria nel, il nuovodiIl principato disi apre anche agli eSports. Tra pochi giorni infatti si terrà un nuovodedicato a, Il. Questa prima edizione si svolgerà online attraverso la piattaforma Nicecactus, ma punta ad aprirsi alle competizioni dal vivo in futuro. Non perdiamo altro tempo e scopriamo tutti i dettagli del nuovodedicato a giocatori amatoriali e professionisti....