Molde-Dundalk 3-1 che avvicina i padroni di casa ai sedicesimi di finale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) I norvegesi delbattono ilsenza particolari problemi e si portano a quota 9 punti, 3 in più del Rapid Vienna contro il quale si giocheranno la qualificazione aididi Europa League. Il risultato di stasera,3-1, permetterà ai norvegesi di aver 2 risultati a disposizione su 3 nello scontro diretto decisivo dell’ultimo turno contro il Rapid. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE(4-3-3): Linde; Wingo, Gregersen, Sinyan, Risa; Aursnes, Wolff Eikrem, Elingsen; Hestad, Omoijuanfo, Knudtzon. All. Moe.(4-3-3): Rogers; Hoare, Gartland, Boyle, Dummigan; Sloggett, Shields, Flores; Gannon, Oduwa, Kelly. All. Keegan. LA PARTITA PRIMO TEMPO I norvegesidi ...

Teo__Visma : GRUPPO B - Filotto di vittorie per l'Arsenal già primo e di sconfitte per il Dundalk ultimo - Molde a +3 dal Rapid… - AgentiAnonimi : Gli altri risultati della serata di #EuropaLeague (1/3) -#RangersGlasgow-#standardliege 3-2 -#ogcnice-… - EstherLamarr : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Molde-Dundalk 3-1 - Gazzetta_it : Risultato finale, Molde-Dundalk 3-1 - Core11064017 : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Molde-Dundalk 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Molde Dundalk

Virgilio Sport

La partita Arsenal - Rapid Vienna del 3 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Europa League ...Sono in corso le partite delle 21 della quinta giornata di Europa League, ma è già il momento di fare il punto della situazione sulle squadre qualificate ...