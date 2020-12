Mirri | “Progetto centro sportivo? Abbiamo le idee chiare | svelo come verrà sviluppato Il mio accordo con Di Piazza…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque.L'offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, cosìannunciato dal Comune di Torretta, è risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa. Superato il primo step può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovodel Palermo che sorgerà in un'area di circa 100 mila metri quadrati. Nel progetto dell’architetto Gino Zavanella, che sarà presentato prossimamente, sono previsti tre campi di calcio a undici in erba naturale, tre in erba sintetica, una palestra e una foresteria per la prima squadra ed il settore giovanile. Un investimento di circa 6 milioni di euro. Una notizia commentata questo pomeriggio in conferenza ...