“Mio padre, morto da 3 mesi ma sbattuto in Tv come simbolo della cura al plasma” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ho sentito subito, il primo giorno, come una spinta, come uno sprone fisico. La prima sacca mi ha già dato il respiro.” È il 12 novembre 2020 e queste sono le parole esatte pronunciate ai microfoni de “Le Iene“ da Alcide Bassi, 81 anni, paziente Covid ricoverato a Padova in ventilazione assistita e sottoposto, come tanti altri, alla terapia sperimentale a base di plasma iperimmune. Sembra una storia bellissima, di speranza e rinascita, con tanto di musica strappalacrime in sottofondo, per aumentarne il pathos. C’è solo un piccolo, non trascurabile, dettaglio: nel momento in cui il servizio va in onda, Alcide è deceduto ormai da oltre tre mesi, il 7 agosto del 2020, in seguito alle complicanze di una polmonite che in poco meno di una settimana l’ha portato via. A raccontarlo, incredula, è la figlia ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ho sentito subito, il primo giorno,una spinta,uno sprone fisico. La prima sacca mi ha già dato il respiro.” È il 12 novembre 2020 e queste sono le parole esatte pronunciate ai microfoni de “Le Iene“ da Alcide Bassi, 81 anni, paziente Covid ricoverato a Padova in ventilazione assistita e sottoposto,tanti altri, alla terapia sperimentale a base di plasma iperimmune. Sembra una storia bellissima, di speranza e rinascita, con tanto di musica strappalacrime in sottofondo, per aumentarne il pathos. C’è solo un piccolo, non trasbile, dettaglio: nel momento in cui il servizio va in onda, Alcide è deceduto ormai da oltre tre, il 7 agosto del 2020, in seguito alle complicanze di una polmonite che in poco meno di una settimana l’ha portato via. A raccontarlo, incredula, è la figlia ...

