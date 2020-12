Minimi storici di disoccupazione negli Usa nonostante la Pandemia, ecco quante richieste di sussidio sono arrivate (Di giovedì 3 dicembre 2020) John Biden in una recente intervista ha dichiarato che anche negli Stati Uniti il Natale sarà molto diverso. Diverse famiglie infatti potranno vedersi solo con Zoom a causa di persone in quarantena o contagiate dal nuovo Coronavirus. Certo è triste, ammette il nuovo presidente, ma il tasso di contagi salirà nelle prossime settimane fino a gennaio i nuovi morti saranno 250.000, un numero che si deve arrestare il più possibile e limitare. In una situazione così difficile c’è un dato positivo, perché gli americani non hanno smesso di lavorare nonostante l’aumento di casi Covid. CNBC e altri media statunitensi riportano che le richieste di sussidi di disoccupazione siano diminuite questa settimana, le assunzioni continuano a salire ma lentamente. 712.000 americani hanno presentato istanza di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) John Biden in una recente intervista ha dichiarato che ancheStati Uniti il Natale sarà molto diverso. Diverse famiglie infatti potranno vedersi solo con Zoom a causa di persone in quarantena o contagiate dal nuovo Coronavirus. Certo è triste, ammette il nuovo presidente, ma il tasso di contagi salirà nelle prossime settimane fino a gennaio i nuovi morti saranno 250.000, un numero che si deve arrestare il più possibile e limitare. In una situazione così difficile c’è un dato positivo, perché gli americani non hanno smesso di lavorarel’aumento di casi Covid. CNBC e altri media statunitensi riportano che ledi sussidi disiano diminuite questa settimana, le assunzioni continuano a salire ma lentamente. 712.000 americani hanno presentato istanza di ...

QuotidianPost : Minimi storici di disoccupazione negli Usa nonostante la Pandemia, ecco quante richieste di sussidio sono arrivate… - claudioit961 : @AAlberiga Io credo che in questo momento più che in altri, tutto è possibile; la mia fiducia nei politici è ai min… - elsstae : @itsbunnysmile certo! vi faccio vedere ovvio, non ne posso più però, la mia pazienza è ai minimi storici ?? - stupidonickname : oggi ascoltando la registrazione di una lezione ho sentito dire letteralmente 'mi raccomando però, che il coloniani… - IlConte50919IT : @alanfriedmanit, che continua a sfracassare sul #Mes come @myrtamerlino, DIMENTICA che abbiamo uno #spread ai minim… -

Ultime Notizie dalla rete : Minimi storici GHIACCI ARTICI: si resta ai minimi storici... MeteoLive.it Minimi storici di disoccupazione negli Usa nonostante la Pandemia, ecco quante richieste di sussidio sono arrivate

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è un dato determinante nell'economia e anche nella finanza: i minimi storici sono importanti ...

Crespi d’Adda storia del villaggio operaio da 25 anni patrimonio Unesco

Da 25 anni è patrimonio Unesco, ma pochi conoscono l'impresa dei giovani studenti che resero possibile la candidatura di Crespi d'Adda. Presto sarà protagonista di un libro. Leggi la storia ...

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è un dato determinante nell'economia e anche nella finanza: i minimi storici sono importanti ...Da 25 anni è patrimonio Unesco, ma pochi conoscono l'impresa dei giovani studenti che resero possibile la candidatura di Crespi d'Adda. Presto sarà protagonista di un libro. Leggi la storia ...