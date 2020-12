Milano, ragazza sfugge a un tentato stupro e si sfoga su Facebook: “Questi animali devono morire” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Una giovane allenatrice di pattinaggio di 32 anni, Elena Vergani, è stata vittima di una tentata violenza sessuale sabato pomeriggio in zona City Life, a Milano. Un uomo l’ha afferrata da dietro, l’ha fatta cadere a terra e ha cercato di abbassarle i pantaloni. Elena però è riuscita ad allontanare l’uomo con due pugni e a farlo fuggire: “Questi animali devono morire tutti”, si è poi sfogata su Facebook, pubblicando una sua foto al pronto soccorso. Elena Jennifer Vergani é sdraiata su una barella di un pronto soccorso, a fianco una persona che l’ha assistita. Nonostante i dolori, è riuscita a prendere in mano il cellulare e a immortalare il momento. L’immagine è diventata presto la sua denuncia di quanto successo poche ore prima: Elena, 32 anni insegnante residente a ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Una giovane allenatrice di pattinaggio di 32 anni, Elena Vergani, è stata vittima di una tentata violenza sessuale sabato pomeriggio in zona City Life, a. Un uomo l’ha afferrata da dietro, l’ha fatta cadere a terra e ha cercato di abbassarle i pantaloni. Elena però è riuscita ad allontanare l’uomo con due pugni e a farlo fuggire:morire tutti”, si è poita su, pubblicando una sua foto al pronto soccorso. Elena Jennifer Vergani é sdraiata su una barella di un pronto soccorso, a fianco una persona che l’ha assistita. Nonostante i dolori, è riuscita a prendere in mano il cellulare e a immortalare il momento. L’immagine è diventata presto la sua denuncia di quanto successo poche ore prima: Elena, 32 anni insegnante residente a ...

CCardsharps : @PritchardGriff2 Italia del nord , Piedmonte ? Io sono stato due anni a Milano con una ragazza e poi ho studiato it… - Cris25255507 : @Ivan__soli Eh, puó venire di certo, ha la residenza, il problema è il ritorno a Milano, dove è domiciliato e c’è la sua ragazza - stopconinomi : Non ho letto commenti su Genovese e le sue feste a Milano a base di alcool e cocaina. Ha violentato per 28 ore una… - MiTomorrow : La disavventura di Elena, giovane ragazza milanese: il racconto ?? #violenza #donne #milano - muover_mi : 'In ospedale - racconta la ragazza - mi hanno detto ero la 700esima vittima di episodi violenza a Milano del 2020.“… -