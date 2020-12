Milano, antifascisti in piazza contro la libreria “sovranista” Altaforte. La casa editrice: patetici (video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti in piazza contro il pericolo fascista. Succede in Lombardia. Centri sociali, ultrà della sinistra, Rifondazione comunista (ancora esiste?) si danno appuntamento sabato a Cernusco sul Naviglio per chiedere la chiusura della libreria di Altaforte. Il nuovo locale (aperto il 7 novembre) della casa editrice di Francesco Polacchi, dirigente di casaPound, ‘deve’ chiudere i battenti. La cultura sovranista è una minaccia per la democrazia. Altaforte sotto attacco, la sinistra si mobilita Sono ben 25 le sigle che hanno annunciato la mobilitazione al grido “Martesana libera”. “Come cittadine e cittadini democratiche/i, antifascisti /e che si ritrovano nei valori della Costituzione repubblicana siamo preoccupati per l’ampliamento della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti inil pericolo fascista. Succede in Lombardia. Centri sociali, ultrà della sinistra, Rifondazione comunista (ancora esiste?) si danno appuntamento sabato a Cernusco sul Naviglio per chiedere la chiusura delladi. Il nuovo locale (aperto il 7 novembre) delladi Francesco Polacchi, dirigente diPound, ‘deve’ chiudere i battenti. La cultura sovranista è una minaccia per la democrazia.sotto attacco, la sinistra si mobilita Sono ben 25 le sigle che hanno annunciato la mobilitazione al grido “Martesana libera”. “Come cittadine e cittadini democratiche/i,/e che si ritrovano nei valori della Costituzione repubblicana siamo preoccupati per l’ampliamento della ...

SecolodItalia1 : Milano, antifascisti in piazza contro la libreria “sovranista” Altaforte. La casa editrice: patetici (video)… - milanonewsgaia : Dirsi antifascisti oggi in UNIMI non basta, bisogna “essere” antifascisti - gaiaitaliacom : Dirsi antifascisti oggi in UNIMI non basta, bisogna “essere” antifascisti -

Ultime Notizie dalla rete : Milano antifascisti Milano, antifascisti in piazza contro la libreria "sovranista" Altaforte. La casa editrice: patetici... Il Secolo d'Italia Cernusco, apre libreria vicina a CasaPound: proteste in piazza, "no a questo oltraggio"

Nelle scorse settimane ha aperto la "Libreria Altaforte". Sabato presidio degli antifascisti Per qualcuno, proprietario e soci, sono affari, è una semplice libreria. Per qualcun altro, che quella libr ...

Monicelli, il burbero che amava il pubblico

Anche se amava presentarsi come un toscano burbero nutrito di umori popolari, Mario Monicelli era nato a Roma ed era un regista di formazione letteraria "alta". A Viareggio era cresciuto, ma la sua er ...

Nelle scorse settimane ha aperto la "Libreria Altaforte". Sabato presidio degli antifascisti Per qualcuno, proprietario e soci, sono affari, è una semplice libreria. Per qualcun altro, che quella libr ...Anche se amava presentarsi come un toscano burbero nutrito di umori popolari, Mario Monicelli era nato a Roma ed era un regista di formazione letteraria "alta". A Viareggio era cresciuto, ma la sua er ...