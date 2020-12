Milan, Pioli è sicuro: “Qualità e cuore, così possiamo andare lontano” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo una partenza negativa, il Milan rimonta e batte il Celtic. I rossoneri approdano ai sedicesimi di finale di Europa League con un turno d'anticipo.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Milan TV: "Abbiamo fatto un passo avanti molto importante, una partita che ci darà spunti interessanti. Non abbiamo approcciato male la gara ma abbiamo commesso errori che hanno condizionato la gara. È un insegnamento per la squadra che deve continuare a credere e giocare. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano. Noi onestamente non pensiamo ai record ma pensiamo a crescere, ma è comunque un grande passo in avanti rimontare due reti. La voglia di riprendere ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo una partenza negativa, ilrimonta e batte il Celtic. I rossoneri approdano ai sedicesimi di finale di Europa League con un turno d'anticipo.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni diTV: "Abbiamo fatto un passo avanti molto importante, una partita che ci darà spunti interessanti. Non abbiamo approcciato male la gara ma abbiamo commesso errori che hanno condizionato la gara. È un insegnamento per la squadra che deve continuare a credere e giocare. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano. Noi onestamente non pensiamo ai record ma pensiamo a crescere, ma è comunque un grande passo in avanti rimontare due reti. La voglia di riprendere ...

