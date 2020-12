Milan | Diaz | “Ibra mi manca tanto | ma siamo felici della nostra prestazione”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La sua rete ha permesso aldi affrontare con serenità il finale del match contro il Celtic Glasgow. Brahimè stato uno dei protagonistisfida contro gli scozzesi, che ha consegnato anche il pass ai sedicesimi di finale di Europa League.LE PAROLEL'attaccante rossonero commenta la prestazionesquadra ai microfoni di Sky Sport: "Il ritorno di Pioli è stato molto positivo, ma tutto lo staff ci ha permesso di lavorare al massimo: è chiaro e normale che con lui ci sia una marcia in più.soddisfatti per la prestazione e sono soddisfatto per il mio gol. Gioco dove mi dice il mister, mi sento bene ma devo ancora migliorare. I compagni mi aiutano, sono felice di essere qui. Ibra? Mi, è incredibile e fa sempre la ...