Milan-Celtic, le probabili formazioni: Pioli pronto a lanciare Krunic

Rade Krunic si candida per una maglia da titolare in previsione della sfida di questa sera contro il Celtic in Europa League Il Milan questa sera affronta il Celtic nella quinta giornata di Europa League. La notizia più importante riguarda il ritorno in panchina i Stefano Pioli dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus. Per quanto riguarda il campo, crescono le quotazioni di Rade Krunic. Dovrebbe essere lui a completare la mediano con Franck Kessie. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Celtic (4-2-3-1): Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard

