Milan-Celtic, le probabili formazioni: il punto su Ibrahimovic (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Milan si prepara ad affrontare il Celtic nella gara valevole per la 5a giornata del Girone H di Europa League. Un impegno, sulla carta, semplice che potrebbe consegnare ai rossoneri, già da stasera, la qualificazione. Le condizioni sono favorevoli: una vittoria in contemporanea ad un non-successo dello Sparta Praga sul campo della capolista Lille; situazioni che si sono già verificate all’andata con le vittorie del Diavolo e dei francesi, rispettivamente per 1-3 ed 1-4. Statistiche che si fanno ancora più incoraggianti se si pensa al momento negativo del Celtic, che non vince una partita dall’8 novembre (successo in campionato contro il Motherwell) e che non ha mai sbancato in questa edizione di Europa League. Sarà un Milan-Celtic d’attacco per i ragazzi di Stefano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilsi prepara ad affrontare ilnella gara valevole per la 5a giornata del Girone H di Europa League. Un impegno, sulla carta, semplice che potrebbe consegnare ai rossoneri, già da stasera, la qualificazione. Le condizioni sono favorevoli: una vittoria in contemporanea ad un non-successo dello Sparta Praga sul campo della capolista Lille; situazioni che si sono già verificate all’andata con le vittorie del Diavolo e dei francesi, rispettivamente per 1-3 ed 1-4. Statistiche che si fanno ancora più incoraggianti se si pensa al momento negativo del, che non vince una partita dall’8 novembre (successo in campionato contro il Motherwell) e che non ha mai sbancato in questa edizione di Europa League. Sarà und’attacco per i ragazzi di Stefano ...

