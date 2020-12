Milan-Celtic, i convocati di Pioli: ci sono Bennacer e Castillejo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Celtic, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. I rossoneri recuperano Bennacer e Castillejo, out Leao e Ibrahimovic. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu; DIFENSORI: Calabria, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; CENTROCAMPISTI: Bennacer, Brahim Díaz, Çalhano?lu, Castillejo, Hauge, Kessié, Kruni?, Saelemaekers, Tonali; ATTACCANTI: Colombo, D. Maldini, Rebi?. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefano, tecnico del, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. I rossoneri recuperano, out Leao e Ibrahimovic. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu; DIFENSORI: Calabria, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; CENTROCAMPISTI:, Brahim Díaz, Çalhano?lu,, Hauge, Kessié, Kruni?, Saelemaekers, Tonali; ATTACCANTI: Colombo, D. Maldini, Rebi?. SportFace.

