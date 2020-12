Milan-Celtic | Hauge | “Siamo come una grande famiglia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “E’ stata una buona serata per me e per la squadra. Stasera abbiamo vinto e sono veramente contento di questo. Siamo felici, giochiamo gli uni per gli altri, lottiamo e ci aiutiamo; siamounafamiglia. Pioli è molto importante, per la squadra è importante vincere. Può capitare di perdere, ma l’importante èsi reagisce”. Queste le parole di Jens Petter, trequartista delai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria rossonera sulche qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. SportFace.