Milan-Celtic, Hauge: “Siamo come una grande famiglia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “E’ stata una buona serata per me e per la squadra. Stasera abbiamo vinto e sono veramente contento di questo. Siamo felici, giochiamo gli uni per gli altri, lottiamo e ci aiutiamo; siamo come una grande famiglia. Pioli è molto importante, per la squadra è importante vincere. Può capitare di perdere, ma l’importante è come si reagisce”. Queste le parole di Jens Petter Hauge, trequartista del Milan ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria rossonera sul Celtic che qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “E’ stata una buona serata per me e per la squadra. Stasera abbiamo vinto e sono veramente contento di questo. Siamo felici, giochiamo gli uni per gli altri, lottiamo e ci aiutiamo; siamounafamiglia. Pioli è molto importante, per la squadra è importante vincere. Può capitare di perdere, ma l’importante èsi reagisce”. Queste le parole di Jens Petter, trequartista delai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria rossonera sulche qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. SportFace.

