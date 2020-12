Milan-Celtic, Brahim Diaz: “Pioli ci è mancato tanto, adesso aspettiamo Ibra. Il mio ruolo? Ecco dove vorrei giocare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Brahim Diaz al termine della sfida tra Milan e Celtic.L'esterno offensivo spagnolo - autore di una rete nel 4-2 finale - è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il suo personale parere sull'importante successo della sua squadra. Il classe 99' ha parlato per quel che concerne il ritorno in panchina di Stefano Pioli, vera e propria guida tecnica di questo sorprendente Milan:“Il ritorno di mister Stefano Pioli è stato molto positivo. Tutto lo staff ci ha fatto lavorare al massimo, ma lui ci ha dato una carica in più. In partita la squadra ha fatto il massimo per vincere. Io gioco dove il mister mi dice di giocare. Penso di giocare ad un buon livello, ma devo migliorare. La squadra mi sta aiutando. Sono molto contento di far parte di questa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020)al termine della sfida tra.L'esterno offensivo spagnolo - autore di una rete nel 4-2 finale - è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il suo personale parere sull'importante successo della sua squadra. Il classe 99' ha parlato per quel che concerne il ritorno in panchina di Stefano Pioli, vera e propria guida tecnica di questo sorprendente:“Il ritorno di mister Stefano Pioli è stato molto positivo. Tutto lo staff ci ha fatto lavorare al massimo, ma lui ci ha dato una carica in più. In partita la squadra ha fatto il massimo per vincere. Io giocoil mister mi dice di giocare. Penso di giocare ad un buon livello, ma devo migliorare. La squadra mi sta aiutando. Sono molto contento di far parte di questa ...

