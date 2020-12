Milan-Celtic 4-2, rossoneri qualificati in anticipo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milan-Celtic 4-2: dopo un inizio choc, i rossoneri ribaltano la partita e trovano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Milan qualificato alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Decisivo il 4-2 rifilato in casa al Celtic e la contemporanea vittoria del Lille. Settimana prossima si saprà il vincitore del gruppo tra rossoneri e francesi. Ansia per le condizioni di Kjaer, uscito nei primi minuti per infortunio. MVP della serata è il norvegese Hauge, autore di un gol e di un assist. La Partita Inizio choc da parte del Milan che, oltre a perdere subito per infortunio il suo leader difensivo Simon Kjaer, si ritrova in doppio svantaggio per i gol di Rogic (su errore clamoroso in disimpegno di Krunic) e Edouard (abile e freddo a superare con ... Leggi su zon (Di giovedì 3 dicembre 2020)4-2: dopo un inizio choc, iribaltano la partita e trovano la qualificazione alla fase ad eliminazione direttaqualificato alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Decisivo il 4-2 rifilato in casa ale la contemporanea vittoria del Lille. Settimana prossima si saprà il vincitore del gruppo trae francesi. Ansia per le condizioni di Kjaer, uscito nei primi minuti per infortunio. MVP della serata è il norvegese Hauge, autore di un gol e di un assist. La Partita Inizio choc da parte delche, oltre a perdere subito per infortunio il suo leader difensivo Simon Kjaer, si ritrova in doppio svantaggio per i gol di Rogic (su errore clamoroso in disimpegno di Krunic) e Edouard (abile e freddo a superare con ...

