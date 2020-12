Milan-Celtic 4-2 | rimonta show dei rossoneri e pass per i sedicesimi di Europa League

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilsi è reso protagonista di una clamorosaa San Siro e ha sconfitto ilGlasgow per 4-2 nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell’. Isi sono trovati sotto per 0-2 al 14? grazie al micidiale uno-due degli scozzesi firmato da Rogic ed Edouard, ma con grandissimo cuore sono riusciti a ribaltare il risultato: pareggio rapidissimo nel volgere di due minuti nel cuore del primo tempo per mano di Calhanoglu e Castillejo, poi il sigillo definitivo in avvio di secondo tempo con una cavalcata di un grandioso Hauge. Nel finale è arrivato anche il sigillo di Brahim Diaz. La capolista della Serie A è così tornata al successo in campo continentale dopo la sconfitta e il pareggio col Lilla e si qualifica matematicamente per i ...