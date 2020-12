Milan-Celtic 4-2: Pioli ribalta gli scozzesi e si qualifica ai sedicesimi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesima prova di forza fisica ma soprattutto mentale del Milan che, sotto di due gol, riesce a ribaltare il Celtic e vincere per 4-2 il penultimo turno della fase a gironi di Europa League. Arriva ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesima prova di forza fisica ma soprattutto mentale delche, sotto di due gol, riesce are ile vincere per 4-2 il penultimo turno della fase a gironi di Europa League. Arriva ...

