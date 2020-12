Microsoft acquista Smash.gg, la piattaforma che ospita i tornei di esports (Di giovedì 3 dicembre 2020) Smash.gg, uno dei più grandi siti Web per l’hosting e l’esecuzione di tornei di giochi dal vivo, è stato ufficialmente acquisito dal gigante tecnologico Microsoft. Questa acquisizione sembra essere un semplice investimento da parte di Microsoft nella popolare piattaforma, che darà alla società con sede a Redmond l’accesso all’hosting di tornei dal vivo per i propri eventi di esports. Smash.gg continuerà quindi ad esistere come piattaforma di esports self-service, che fornisce agli organizzatori dei tornei un modo per gestire facilmente i propri eventi. Ma in seguito a questo accordo il team dietro la piattaforma avrà più risorse con cui lavorare e potrà trarre vantaggio dall’essere ... Leggi su esports247 (Di giovedì 3 dicembre 2020).gg, uno dei più grandi siti Web per l’hosting e l’esecuzione didi giochi dal vivo, è stato ufficialmente acquisito dal gigante tecnologico. Questa acquisizione sembra essere un semplice investimento da parte dinella popolare, che darà alla società con sede a Redmond l’accesso all’hosting didal vivo per i propri eventi di.gg continuerà quindi ad esistere comediself-service, che fornisce agli organizzatori deiun modo per gestire facilmente i propri eventi. Ma in seguito a questo accordo il team dietro laavrà più risorse con cui lavorare e potrà trarre vantaggio dall’essere ...

esports247_it : @Microsoft ha appena acquistato @smashgg. Una sorta di investimento per poter entrare nel vivo degli #Esport. - filippo_mol : Non solo software-house, Microsoft investe negli Esports - faggyvee : Non solo software-house, Microsoft investe negli Esports - ProH4Ck : Non solo software-house, Microsoft investe negli Esports - alex_m_84 : Non solo software-house, Microsoft investe negli Esports -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft acquista Microsoft acquista la piattaforma Smash.gg Parliamo di Videogiochi FIFA 21: upgrade gratuito next-gen già online

L'annunciato upgrade gratuito di FIFA 21 in versione next-gen non si fa attendere, è infatti già scaricabile per tutti gli utenti PS5 e Xbox Series X/S.

Upgrade di dicembre: acquistare o vendere azioni Microsoft?

Microsoft ha riportato risultati migliori del previsto per il Q1 di questo ottobre. Questo titolo rimane costoso per gli investitori a lungo termine.

L'annunciato upgrade gratuito di FIFA 21 in versione next-gen non si fa attendere, è infatti già scaricabile per tutti gli utenti PS5 e Xbox Series X/S.Microsoft ha riportato risultati migliori del previsto per il Q1 di questo ottobre. Questo titolo rimane costoso per gli investitori a lungo termine.