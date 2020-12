Meteo Roma del 03-12-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord mattino deboli precipitazioni con neve sui settori Alpini altrove variabilità asciutta al pomeriggio molte nubi su tutte le regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati peggiore in serata con precipitazioni su Liguria Piemonte neve in nottata al nord-ovest fino a quote pianeggianti al centro al mattino viabilità e deboli piogge sparse sui settori tirrenici al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nubi su tutte le regioni centrali migliore in serata con qualche spazio di sereno e tempo asciutto al sud tempo molto instabile al mattino con nubifragi tra Campania Sicilia e Puglia al pomeriggio forti piogge in estensione su Calabria Basilicata in serata maltempo in transito verso est con forti piogge sul Salento migliore Asu Sicilia e Sardegna ...