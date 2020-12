Meteo | proporogata allerta arancione fino alle 18 di oggi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in vigore18 diunadella Protezione civile della Regione Campania che sulle zone 1, 2, 3, 5, 6, 8 della Campania (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) è di livellomentre sulle restanti zone è di colore Giallo. La perturbazione che sta interessando la Campania a partire dai settori settentrionali continuerà ad insistere sul territorio regionale ancora nelle prossime ore. A seguito dell’evolversi degli scenari e dell’elaborazione dei modelli matematici di, il Centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo proporogata

anteprima24.it

Prorogata l'allerta meteo in Campania anche per il 4 dicembre. L'ondata di maltempo continua a colpire la Campania ...E' in vigore fino alle 18 di oggi una allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania che sulle zone 1, 2, 3, 5, 6, 8 della Campania (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; ...