Meteo oggi giovedì 3 dicembre: freddo e neve in pianura, ma ci sono anche rischi nubifragi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo oggi giovedì 3 dicembre: sull’Italia permangono gli effetti del ciclone balcanico che porta l’inverno su tutte le regioni. I dettagli Nella giornata di oggi la situazione Meteo appare in peggioramento ulteriore rispetto a quella delle ore precedenti. Non ci sono buone notizie da dare nel bollettino del terzo giorno di dicembre, se non il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 dicembre 2020): sull’Italia permangono gli effetti del ciclone balcanico che porta l’inverno su tutte le regioni. I dettagli Nella giornata dila situazioneappare in peggioramento ulteriore rispetto a quella delle ore precedenti. Non cibuone notizie da dare nel bollettino del terzo giorno di, se non il L'articolo proviene da Leggilo.org.

ItalianAirForce : La Sacra Effige della #MadonnadiLoreto oggi ha fatto tappa a Cervinia per un momento di preghiera con la comunità e… - ilpadulo : #Napoli Rain Oggi! Con un picco di 12 C e un minimo di 7 C.#Meteo - angiuoniluigi : RT @fanpage: Diramata l'allerta meteo anche per oggi, #3dicembre - remeteo : Morbido risveglio dalle webcam di Felican, Casina e S. Giovanni di Querciola! ?? Aggiornamento meteo: oggi giornata… - paoloangeloRF : “Le massime di oggi al nord sotto i dieci, più normali altrove la tendenza delle minime in diminuzione al centro su… -