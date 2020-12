Meteo Italia sul lungo termine: BRUTTO e FREDDO. Perturbazioni a ripetizione (Di giovedì 3 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le condizioni Meteo climatiche saranno fortemente condizionate dal fronte polare. I modelli matematici di previsione continuano a mostrarci scenari estremamente perturbati, difatti gli assalti depressionari avranno come unica via d’uscita il Mediterraneo, coinvolgendo pesantemente e direttamente le nostre regioni. Il primo affondo è ormai imminente e sarà davvero notevole, difatti il maltempo rischia di causare nuovi disagi a causa di precipitazioni fin troppo abbondanti. Avremo anche delle nevicate, copiose sul Nord Italia fino a quote pianeggianti. Ma la ferita che si scaverà sui nostri mari sarà profonda e continuerà a richiamare a sé altre Perturbazioni provenienti dal nord Atlantico o comunque direttamente associate al fronte polare. Un quadro Meteo ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le condizioniclimatiche saranno fortemente condizionate dal fronte polare. I modelli matematici di previsione continuano a mostrarci scenari estremamente perturbati, difatti gli assalti depressionari avranno come unica via d’uscita il Mediterraneo, coinvolgendo pesantemente e direttamente le nostre regioni. Il primo affondo è ormai imminente e sarà davvero notevole, difatti il maltempo rischia di causare nuovi disagi a causa di precipitazioni fin troppo abbondanti. Avremo anche delle nevicate, copiose sul Nordfino a quote pianeggianti. Ma la ferita che si scaverà sui nostri mari sarà profonda e continuerà a richiamare a sé altreprovenienti dal nord Atlantico o comunque direttamente associate al fronte polare. Un quadro...

matteosalvinimi : Un grazie alla macchina del soccorso, Regione e sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Protezione civile e v… - WaldenJulia2 : RT @iconameteo: Forte #maltempo nel Salernitano: a #Sapri allagamenti anche in centro città - ilmeteoit : - Tantzstanze83 : RT @iconameteo: Forte #maltempo nel Salernitano: a #Sapri allagamenti anche in centro città - CentroMeteoITA : #METEO – #NATALE blindato in ITALIA, vediamo la tendenza per la seconda parte di DICEMBRE -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: DICEMBRE, da Metà Mese ancora TANTA PIOGGIA e FREDDO sull'ITALIA. AGGIORNAMENTO per NATALE e CAPODANNO iLMeteo.it La “febbre” per il vaccino cinese arriva anche in Italia

Il pellegrinaggio della comunità di Prato nella Madrepatria per farsi inoculare il vaccino del Dragone. Pechino punta su tre formule ...

Cronaca Meteo DIRETTA: NUBIFRAGI, FORTE VENTO e NEVE, ora il MALTEMPO si porta al Sud

Cronaca meteo Italia. AGGIORNAMENTO ore 14.32 - FORTE MALTEMPO AL SUD: si fanno sentire gli effetti della vasta e profonda circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo e l' ...

Il pellegrinaggio della comunità di Prato nella Madrepatria per farsi inoculare il vaccino del Dragone. Pechino punta su tre formule ...Cronaca meteo Italia. AGGIORNAMENTO ore 14.32 - FORTE MALTEMPO AL SUD: si fanno sentire gli effetti della vasta e profonda circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo e l' ...