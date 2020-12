METEO Italia. MALTEMPO invernale, tantissima neve su Alpi e fino in pianura (Di giovedì 3 dicembre 2020) METEO SINO AL 9 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il Mediterraneo è crocevia delle perturbazioni, che interessano direttamente l’Italia. Un primo sistema frontale, seguito da aria fredda, sta insistendo al Sud dopo aver interessato il Centro-Nord con neve fino in pianura sulla Val Padana. Dicembre sta mostrando quindi un volto subito molto dinamico e di stampo tipicamente invernale. Siamo dinanzi alla prima vera offensiva invernale della stagione, con l’aria fredda dall’Europa nord-orientale che ha raggiunto parte dell’Italia, penetrando verso il Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Un nuovo impulso perturbato, in arrivo dall’Atlantico, si appresta ad entrare in scena. Venerdì sarà così una giornata MALTEMPO venerdì al ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020)SINO AL 9 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il Mediterraneo è crocevia delle perturbazioni, che interessano direttamente l’. Un primo sistema frontale, seguito da aria fredda, sta insistendo al Sud dopo aver interessato il Centro-Nord coninsulla Val Padana. Dicembre sta mostrando quindi un volto subito molto dinamico e di stampo tipicamente. Siamo dinanzi alla prima vera offensivadella stagione, con l’aria fredda dall’Europa nord-orientale che ha raggiunto parte dell’, penetrando verso il Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Un nuovo impulso perturbato, in arrivo dall’Atlantico, si appresta ad entrare in scena. Venerdì sarà così una giornatavenerdì al ...

