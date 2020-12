Meteo del weekend 5-6 dicembre in Italia, le previsioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo del weekend 5-6 dicembre: che tempo farà in Italia. Le previsioni in dettaglio. Dopo una breve tregua dal maltempo dei giorni scorsi, torna sull’Italia una nuova perturbazione, questa volta di origine atlantica che porterà nuovo freddo e precipitazioni, con tanta neve in montagna e fino a quote collinari. Già nella giornata di venerdì 4 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020)del5-6: che tempo farà in. Lein dettaglio. Dopo una breve tregua dal maltempo dei giorni scorsi, torna sull’una nuova perturbazione, questa volta di origine atlantica che porterà nuovo freddo e precipitazioni, con tanta neve in montagna e fino a quote collinari. Già nella giornata di venerdì 4 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emergenzavvf : Neve e vie d'accesso strette non fermano i #vigilidelfuoco. Nonostante le condizioni meteo avverse e la difficoltà… - matteosalvinimi : Un grazie alla macchina del soccorso, Regione e sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Protezione civile e v… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #MeteoPuglia. Allerta gialla per pioggia e vento. Le previsioni del tempo di @alexguarini per #RaiPubblicaUtilità https:/… - CasalecchioNews : Buongiorno! Il cielo si presenta al mattino nuvoloso con schiarite al pomeriggio secondo il #meteo di @ArpaER . Te… -