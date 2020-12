Meteo con rischio gelo dalla Siberia nelle festività del Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli elementi che possono condizionare, nel bene o nel male, l’andamento della stagione invernale: la copertura nevosa asiatica. Nello specifico abbiamo menzionato le incredibili nevicate che stanno colpendo alcune aree della Siberia, nevicate definite “epocali” perché anche da quelle parti non erano abituati a vedere tanta neve in così poco tempo. Ed allora, chissà che quest’anno non sia l’anno dell’Anticiclone Russo-Siberiano. Magari già a dicembre, chissà… E’ innegabile, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che il Vortice Polare stia provando in tutti i modi a far sentire la propria influenza e magari ci riuscirà, ma per il momento dobbiamo prendere atto del fatto che sopra le nostre teste l’atmosfera non è per nulla favorevole a farsi imporre diktat dai piani alti. Stiamo per affrontare due settimane ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli elementi che possono condizionare, nel bene o nel male, l’andamento della stagione invernale: la copertura nevosa asiatica. Nello specifico abbiamo menzionato le incredibili nevicate che stanno colpendo alcune aree della, nevicate definite “epocali” perché anche da quelle parti non erano abituati a vedere tanta neve in così poco tempo. Ed allora, chissà che quest’anno non sia l’anno dell’Anticiclone Russo-no. Magari già a dicembre, chissà… E’ innegabile, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che il Vortice Polare stia provando in tutti i modi a far sentire la propria influenza e magari ci riuscirà, ma per il momento dobbiamo prendere atto del fatto che sopra le nostre teste l’atmosfera non è per nulla favorevole a farsi imporre diktat dai piani alti. Stiamo per affrontare due settimane ...

