Mes, il governo rischia la crisi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il tira e molla sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) durato 15 mesi, fra trattative fallite e aut aut, non ha raggiunto alla fine alcun effetto. E ora la maggioranza rischia davvero. E lo stesso, se non di più, vale per il governo – scrive Repubblica. La lettera con la quale 42 deputati e 16 senatori grillini minacciano di bloccare la ratifica del nuovo Mes, subordinandola a una serie di condizioni mirate a ottenere il no esplicito all’utilizzo della linea di credito destinata alla sanità, piomba sui giallorossi. E rende il pericolo di una crisi pre-natalizia sempre più concreto. Il 9 dicembre, quando il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo che dovrà ratificare l’accordo raggiunto all’Eurogruppo, la coalizione di governo potrebbe non avere i numeri per ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il tira e molla sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) durato 15 mesi, fra trattative fallite e aut aut, non ha raggiunto alla fine alcun effetto. E ora la maggioranzadavvero. E lo stesso, se non di più, vale per il– scrive Repubblica. La lettera con la quale 42 deputati e 16 senatori grillini minacciano di bloccare la ratifica del nuovo Mes, subordinandola a una serie di condizioni mirate a ottenere il no esplicito all’utilizzo della linea di credito destinata alla sanità, piomba sui giallorossi. E rende il pericolo di unapre-natalizia sempre più concreto. Il 9 dicembre, quando il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo che dovrà ratificare l’accordo raggiunto all’Eurogruppo, la coalizione dipotrebbe non avere i numeri per ...

