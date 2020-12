Mertens non basta, il Napoli fa 1-1 contro l’Az Alkmaar (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alkmaar (OLANDA) (ITALPRESS) – Il Napoli fallisce la prima opportunità per archiviare il girone di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gol Mertens e Martins Indi) in casa dell’indigesto AZ Alkmaar e rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedì. Al ‘San Paolò – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradonà – ai partenopei, ancora primi, basterà evitare la sconfitta contro la Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Gli olandesi bussano alla porta di Ospina dopo dieci secondi con la conclusione di Gudmundsson ma il Napoli non resta a guardare e incanala il match su binari favorevoli con la zampata di Mertens. Il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020)(OLANDA) (ITALPRESS) – Ilfallisce la prima opportunità per archiviare il girone di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gole Martins Indi) in casa dell’indigesto AZe rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedì. Al ‘San Paolò – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradonà – ai partenopei, ancora primi, basterà evitare la sconfittala Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Gli olandesi bussano alla porta di Ospina dopo dieci secondi con la conclusione di Gudmundsson ma ilnon resta a guardare e incanala il match su binari favorevoli con la zampata di. Il ...

