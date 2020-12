Mercoledì 2 Dicembre 2020 – 279ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 3 dicembre 2020) seduta Ora inizio: 09:32 A conclusione delle comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 l’Assemblea ha approvato una parte della proposta di risoluzione n. 1 dell’opposizione e la risoluzione n. 2 di maggioranza che approva le comunicazioni. Il Ministro della salute Speranza harichiamato i dati della cabina di monitoraggio per rappresentare che le misure restrittive, adottate nei primi di novembre, stanno funzionando: l’incremento quotidiano dei contagi è diminuito, l’indice Rt (trasmissione del contagio) è sceso da 1,7 a 1,08. L’obiettivo del Governo è piegare la curva senza ricorrere a un blocco generalizzato, ma permangono difficoltà: la sostenuta circolazione del virus può alimentare nuovi consistenti focolai ed è ancora forte la pressione sulle strutture sanitarie; per scongiurare una ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020)Ora inizio: 09:32 A conclusione delle comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 l’Assemblea ha approvato una parte della proposta di risoluzione n. 1 dell’opposizione e la risoluzione n. 2 di maggioranza che approva le comunicazioni. Il Ministro della salute Speranza harichiamato i dati della cabina di monitoraggio per rappresentare che le misure restrittive, adottate nei primi di novembre, stanno funzionando: l’incremento quotidiano dei contagi è diminuito, l’indice Rt (trasmissione del contagio) è sceso da 1,7 a 1,08. L’obiettivo del Governo è piegare la curva senza ricorrere a un blocco generalizzato, ma permangono difficoltà: la sostenuta circolazione del virus può alimentare nuovi consistenti focolai ed è ancora forte la pressione sulle strutture sanitarie; per scongiurare una ...

