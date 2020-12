Meraviglie nello Sri Lanka | tutti i posti da non perdere

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi parliamo delleSri: luoghi, città, storie e misteri. Il Paese è magnifico e infatti non è un caso che sia finito tra i Best in Travel 2019 della Lonely Planet. D’altra parte in quest’isola dell’Oceano Indiano incontriamo il mare e la giungla, viviamo spiritualmente ma con allegria. Tutto è magico e strepitoso,