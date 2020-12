Meloni: «La pandemia ha peggiorato la vita dei disabili. Il governo se ne frega e li ignora» (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Oggi 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità“. Giorgia Meloni dal suo profilo Facebook accende i riflettori sulle ‘dimenticanze’ del governo Conte. “Se prima della pandemia aveva negato qualsiasi risposta concreta ai bisogni di oltre 5 milioni di italiani e le loro famiglie, con la pandemia la situazione si è aggravata. Sfiorando limiti di incostituzionalità e indecenza“. disabili, Meloni: governo Conte vergognoso La leader di Fratelli d’Italia ricorda che l’esecutivo ha cancellando il ministero per le disabilità. Non ha finanziato i caregiver. E ha lasciato le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento ai minimi di sopravvivenza. “Sono infatti proprio le persone con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Oggi 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone contà“. Giorgiadal suo profilo Facebook accende i riflettori sulle ‘dimenticanze’ delConte. “Se prima dellaaveva negato qualsiasi risposta concreta ai bisogni di oltre 5 milioni di italiani e le loro famiglie, con lala situazione si è aggravata. Sfiorando limiti di incostituzionalità e indecenza“.Conte vergognoso La leader di Fratelli d’Italia ricorda che l’esecutivo ha cancellando il ministero per letà. Non ha finanziato i caregiver. E ha lasciato le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento ai minimi di sopravvivenza. “Sono infatti proprio le persone con ...

