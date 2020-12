Melancholia dopo l’eliminazione: arriva la petizione dei social per la vittoria di X-Factor (Di giovedì 3 dicembre 2020) l’eliminazione dei Melancholia dal talent X-Factor ha suscitato molte polemiche sul web. Nonostante l’uscita di scena la band continua a riscuotere un notevole successo e sulle piattaforme musicali in streaming sono fra i primi in classifica. Anche su iTunes sono presenti due loro brani tra i più cliccati. “Léon” si è piazzato al quarto posto mentre “Alone” è quello più ascoltato e scaricato. Manuel Agnelli non aveva accettato il verdetto finale per i Melancholia accendendo gli animi in studio. Ma il disappunto arriva anche sui social e molti fan si sono mobilitati per una raccolta firme a favore della band eliminata dal programma. La polemica per l’eliminazione dei Melancholia: raccolta firme per la vittoria di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020)deidal talent X-ha suscitato molte polemiche sul web. Nonostante l’uscita di scena la band continua a riscuotere un notevole successo e sulle piattaforme musicali in streaming sono fra i primi in classifica. Anche su iTunes sono presenti due loro brani tra i più cliccati. “Léon” si è piazzato al quarto posto mentre “Alone” è quello più ascoltato e scaricato. Manuel Agnelli non aveva accettato il verdetto finale per iaccendendo gli animi in studio. Ma il disappuntoanche suie molti fan si sono mobilitati per una raccolta firme a favore della band eliminata dal programma. La polemica perdei: raccolta firme per ladi ...

AglialoroAlida : Mai visto un giudice peggiore di manuelito... Come si può chiedere ai Melancholia cosa faranno dopo con quel tono?… - Vita77178000 : @XFactor_Italia @BlindPsg Non sia mai! Tutto sembra passato in secondo piano dopo l’uscita dei #Melancholia, sorry!… - elena_mastro2 : @saramikalove Perché erano amicissime con Benedetta dei Melancholia, erano colpite dall'eliminazione.Cmqmartina ha… - Melancholia_v : @kris0699 Voglio vedere se avrai tutta questa grinta se Oppini deciderà di restare dopo aver pianto per tre giorni di fila ?? - Melancholia_v : Io che torno su twitter dopo 3 ore di assenza ?????? #gfvip -