"Me ne vado". Dopo 21 anni, la fine di Berlusconi? Terremoto politico: chi starebbe per lasciare Forza Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una Forza Italia semore più sul punto di esplodere. La miccia, come è noto, la retromarcia di Silvio Berlusconi sul Mes, il "no" che ha fatto sorridere Matteo Salvini ma che ha fatto esplodere il partito. E tra chi non si spiega la scelta c'è Renato Brunetta, da sempre favorevole al Mes, lo stesso Brunetta che nei giorni scorsi si è speso in sperticati elogi a Luigi Di Maio. Già, Di Maio. Ma il punto è un altro: Brunetta, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbe pronto addirittura ad andarsene dal partito e lo avrebbe minacciato in una movimentata riunione tra deputati. In Forza Italia dal 1999, l'addio di Brunetta segnerebbe la fine di un'epoca per Berlusconi. Nel corso della riunione forzista, secondo quanto si apprende, Brunetta avrebbe affermato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unasemore più sul punto di esplodere. La miccia, come è noto, la retromarcia di Silviosul Mes, il "no" che ha fatto sorridere Matteo Salvini ma che ha fatto esplodere il partito. E tra chi non si spiega la scelta c'è Renato Brunetta, da sempre favorevole al Mes, lo stesso Brunetta che nei giorni scorsi si è speso in sperticati elogi a Luigi Di Maio. Già, Di Maio. Ma il punto è un altro: Brunetta, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbe pronto addirittura ad andarsene dal partito e lo avrebbe minacciato in una movimentata riunione tra deputati. Indal 1999, l'addio di Brunetta segnerebbe ladi un'epoca per. Nel corso della riunione forzista, secondo quanto si apprende, Brunetta avrebbe affermato: ...

Libero_official : Indiscrezioni: #Brunetta, furibondo per la retromarcia di #Berlusconi sul #Mes, avrebbe minacciato nel corso di una… - rainvberryhes : vado a farmi un panino così posso evitare di alzarmi dopo - GaiaxNiall : @haroldxtxmmo ok dopo vado a cercare, grazie mille <3 - EarendilElessar : @soniabetz1 @fattoquotidiano Vediamo come la penseranno il resto dei romani la prossima primavera,se come lei o com… - louisxarms : @_imjustlikeyouu ah quindi confermi anche di non amarmi? va bene, dopo questa me ne vado -

Ultime Notizie dalla rete : vado Dopo Varese-Vado 0-0 LIVE: via alla sfida dopo il minuto di silenzio in onore di Maradona VareseNoi.it Come risollevarsi dopo una relazione che finisce: i consigli del mental coach Dario Silvestri

(Torino, 3 dicembre 2020) - Quando una relazione finisce, in particolare perché è stato il partner a interromperla, è il momento di rinascere. Non è ...

Pianese, una piccola ‘rivoluzione’ Cecconi e De Patre se ne vanno

Si è divisa la strada della Pianese da quelle di Giacomo Cecconi e Gianluca De Patre. Uno scossone nel reparto offensivo bianconero, arrivato dopo la sconfitta con il Montespaccato. Se De Patre, per l ...

(Torino, 3 dicembre 2020) - Quando una relazione finisce, in particolare perché è stato il partner a interromperla, è il momento di rinascere. Non è ...Si è divisa la strada della Pianese da quelle di Giacomo Cecconi e Gianluca De Patre. Uno scossone nel reparto offensivo bianconero, arrivato dopo la sconfitta con il Montespaccato. Se De Patre, per l ...