"Me l'ha detto lei…". GF Vip, Maria Teresa Ruta svela il segreto di Elisabetta Gregoraci (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella casa del 'Grande Fratello Vip' gli animi si sono accesi tantissimo a causa dei litigi tra Elisabetta Gregoraci e le due coinquiline Selvaggia Roma e soprattutto Giulia Salemi. Su quest'ultima l'ex di Flavio Briatore ha detto ancora: "Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l'ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre no". Poi: "Con Giulia Salemi non c'è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente". Nella serata del 2 ...

