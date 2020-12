Massimo Ranieri è il padre di Tiziano Ferro? Perché tutti lo pensano? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per lungo tempo si è pensato che Massimo Ranieri fosse il padre di Tiziano Ferro, ma Perché? Ecco tutta la verità sulla questione Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Fonte foto: Instagram (@ TizianoFerro; @ Ranieri official)Amatissimo dal pubblico italiano e non solo, Massimo Ranieri continua ad attirare l’attenzione del suoi tantissimi fan e questa sera, alle 21:20 su Rai 3, andrà in onda lo spettacolo ‘Qui e adesso‘. Per molto tempo si è pensato che il noto cantautore partenopeo fosse il padre di Tiziano Ferro, ma Perché? Ecco tutta la verità sulla ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per lungo tempo si è pensato chefosse ildi, ma? Ecco tutta la verità sulla questione, Fonte foto: Instagram (@; @official)Amatissimo dal pubblico italiano e non solo,continua ad attirare l’attenzione del suoi tantissimi fan e questa sera, alle 21:20 su Rai 3, andrà in onda lo spettacolo ‘Qui e adesso‘. Per molto tempo si è pensato che il noto cantautore partenopeo fosse ildi, ma? Ecco tutta la verità sulla ...

RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - tvzoomitalia : Massimo Ranieri si candida per il Festival di Sanremo 2022 @SanremoRai - RaiTre : «Un programma stupendo, magnifico, incantevole, leggero, elegante, armonico, scultoreo, illustre, soleggiato, tempe… - SalvatoreCow : #QuieAdesso: su Rai3 arrivano le emozioni in musica di #MassimoRanieri - zazoomblog : Qui e adesso: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Massimo Ranieri - #adesso: #tutto #quello #sapere… -