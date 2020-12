Martina Dell’Ombra e il quiz ‘Chi vuol essere dpcm?’ | “Cosa faranno i politici a Natale e Capodanno?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo aver interrogato i cittadini sui numerosi Dpcm del mese scorso,, per lo speciale di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda su Nove il mercoledì alle 21.25, testa i nostri, a cui rivolge alcune domande sulle tanto discusse festività natalizie, ormai alle porte: dallo shopping, alla messa, passando per i tanto temuti spostamenti tra Regioni e senza dimenticare, ovviamente, il Capodanno. In palio un collier tempestato di tamponi. Chi vincerà? ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito e app di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.