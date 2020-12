Marc Marquez in ospedale a Madrid: si cerca di evitare la terza operazione all’omero (Di giovedì 3 dicembre 2020) Marc Marquez si sarebbe recato all’Hospital Ruber Internacional di Madrid nella giornata odierna, come ha riportato il programma televisivo “Jugones”. Il pluri Campione del Mondo di MotoGP starebbe cercando un nuovo parere medico per cercare di trovare soluzioni alla lesione al braccio destro. La possibilità di una terza operazione è molto concreta, ma lo spagnolo vuole sentire anche altre opinioni. Ricordiamo che il centauro della Honda si è infortunato lo scorso 19 luglio in occasione del GP di Spagna e si era procurato una frattura dell’omero. Due giorni dopo si era sottoposto a un intervento a Barcellona e il 25 luglio aveva cercato di tornare in scena in occasione del GP d’Andalusia, seconda tappa del Mondiale. Il dolore era poi tanto e il 3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)si sarebbe recato all’Hospital Ruber Internacional dinella giornata odierna, come ha riportato il programma televisivo “Jugones”. Il pluri Campione del Mondo di MotoGP starebbendo un nuovo parere medico perre di trovare soluzioni alla lesione al braccio destro. La possibilità di unaè molto concreta, ma lo spagnolo vuole sentire anche altre opinioni. Ricordiamo che il centauro della Honda si è infortunato lo scorso 19 luglio in occasione del GP di Spagna e si era procurato una frattura dell’omero. Due giorni dopo si era sottoposto a un intervento a Barcellona e il 25 luglio avevato di tornare in scena in occasione del GP d’Andalusia, seconda tappa del Mondiale. Il dolore era poi tanto e il 3 ...

