Maradona, Luis Enrique incorona Il Pibe de Oro: “Diego unico, ha vinto un Mondiale da solo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luis Enrique ricorda con grande dolcezza Diego Armando Maradona.Il commissario tecnico della Spagna si è soffermato sulla scomparsa del 'Pibe de Oro' che lo scorso 25 novembre è deceduto a causa di un attacco cardio-respiratorio. L'ex Barcellona e Roma ha dichiarato quanto segue nel corso dell'odierna conferenza stampa."Maradona per noi è stato un riferimento unico, capace, anche se sembra ingiusto dirlo, di vincere un Mondiale praticamente da solo. Suona ingiusto perché è evidente che fosse circondato da un gruppo che lo seguiva e che lo aiutava, ma a livello di calcio stiamo parlando del giocatore della nostra generazione, senza alcun dubbio, che ha segnato un'epoca. Basta vedere i segnali di affetto in giro per il mondo per rendersi conto della grandezza che ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020)ricorda con grande dolcezza Diego Armando.Il commissario tecnico della Spagna si è soffermato sulla scomparsa del 'de Oro' che lo scorso 25 novembre è deceduto a causa di un attacco cardio-respiratorio. L'ex Barcellona e Roma ha dichiarato quanto segue nel corso dell'odierna conferenza stampa."per noi è stato un riferimento, capace, anche se sembra ingiusto dirlo, di vincere unpraticamente da solo. Suona ingiusto perché è evidente che fosse circondato da un gruppo che lo seguiva e che lo aiutava, ma a livello di calcio stiamo parlando del giocatore della nostra generazione, senza alcun dubbio, che ha segnato un'epoca. Basta vedere i segnali di affetto in giro per il mondo per rendersi conto della grandezza che ha ...

Mediagol : #Maradona, Luis Enrique incorona Il Pibe de Oro: “Diego unico, ha vinto un Mondiale da solo” - clikservernet : Luis Enrique: “Maradona? Ha segnato un’epoca. Francia e Belgio le più forti, l’Italia non la conosco bene” - Noovyis : (Luis Enrique: “Maradona? Ha segnato un’epoca. Francia e Belgio le più forti, l’Italia non la conosco bene”) Playh… - pazzoperrep : Osservatorio Maradona. Non ce ne voglia l'amico Paolo Galassi (@faceva_il_palo), ma secondo noi il Crosetti ha pre… - gazzettamantova : Morto Maradona, l'ultimo audio: 'Mario, prenditi cura di Veronica e del mio angelo' Il giornalista Luis Ventura, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Luis Maradona, Luis Enrique incorona Il Pibe de Oro: “Diego unico, ha vinto un Mondiale da solo” Mediagol.it Beppe Tomasini: “Mister Di Francesco è il migliore dell’era Giulini”

L'ex libero del Cagliari: "Il Real Madrid ha paura e il biscotto è concreto" Si sta concludendo il 2020 e noi di passionedelcalcio.it per celebrare i 50 ...

Luis Enrique: “L’Italia è migliorata molto. Maradona? Ha segnato un’epoca”

“L’Italia è migliorata molto, sta cambiando dopo aver fallito la qualificazione allo scorso Mondiale, si sta adattando a nuovi giocatori giovani che stanno andando forte. Hanno uno stile di gioco offe ...

L'ex libero del Cagliari: "Il Real Madrid ha paura e il biscotto è concreto" Si sta concludendo il 2020 e noi di passionedelcalcio.it per celebrare i 50 ...“L’Italia è migliorata molto, sta cambiando dopo aver fallito la qualificazione allo scorso Mondiale, si sta adattando a nuovi giocatori giovani che stanno andando forte. Hanno uno stile di gioco offe ...