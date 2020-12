Maradona, la toccante lettera di Pelè: “Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una lettera a cuore aperto per Diego Armando Maradona che ha commosso il mondo intero. Questo l’ultimo saluto di Pelè ad una settimana dalla morte del Pibe de Oro. Il fuoriclasse brasiliano ha voluto ricordare l’amico con un lungo post su Instagram in cui ha espresso tutto l’amore e la tristezza per la mancanza del campione argentino. “Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli uni con gli altri. Per questo voglio dirti che tu sei ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unaa cuore aperto per Diego Armandoche ha commosso il mondo intero. Questo l’ultimo saluto diad una settimana dalla morte del Pibe de Oro. Il fuoriclasse brasiliano ha voluto ricordare l’amico con un lungo post su Instagram in cui ha espresso tutto l’amore e la tristezza per la mancanza del campione argentino. “Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli uni con gli altri. Per questo voglio dirti che tu sei ...

