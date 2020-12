Maradona | il dolore di Menotti | “Una follia vederlo morire così | gli hanno succhiato il sangue”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.VIDEO Miccoli, l’ex Palermo si tatua il volto del Pibe de Oro: “era il calcio”Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare. Tra questi, anche quello dell'ex commissario tecnico argentino César Luis, che intervenutoai microfoni di 'Repubblica', ha ricordatoEl Pibe de Oro: "Sono sommerso dal, come se fossi coperto di m..a. Cominciamo da qui. Era immortale ...

