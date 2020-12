Mantovani e Bassetti in coro | “Vaccino anche per chi ha avuto il Covid”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alberto, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, ha smentito Ippolito. Saranno vaccinatele persone che si sono già esposte ai rischi del Covid. Vaccino sì o vaccino no per chi ha giàil Covid e si è dunque immunizzato? La disputa si è ufficialmente aperta in queste ore, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.