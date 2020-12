Mancini sicuro “Vinceremo noi la Nations League” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vinceremo noi”. Roberto Mancini non sembra avere dubbi dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League che ha visto l’Italia pescare la Spagna, mentre nell’altra sfida si affronteranno Francia e Belgio. “Sarà una bella Final Four – ha aggiunto il ct in conferenza stampa – Giocheranno le quattro nazionali migliori in Europa in questo momento, quindi sarà divertente. La Spagna? Va bene, ma sarebbero andate bene anche Francia e Belgio: non avevo preferenze, sono tutte nazionali molto forti. La Spagna ha tenuto qualche giocatore esperto e forte come Sergio Ramos ed è riuscita a mettere in piedi una nazionale molto forte, con un gioco più verticale rispetto al passato ma comunque molto tecnico, con esterni veloci che danno imprevedibilità. Sarà una partita molto bella”. L’obiettivo di Mancini “è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –noi”. Robertonon sembra avere dubbi dopo il sorteggio delle semifinali diLeague che ha visto l’Italia pescare la Spagna, mentre nell’altra sfida si affronteranno Francia e Belgio. “Sarà una bella Final Four – ha aggiunto il ct in conferenza stampa – Giocheranno le quattro nazionali migliori in Europa in questo momento, quindi sarà divertente. La Spagna? Va bene, ma sarebbero andate bene anche Francia e Belgio: non avevo preferenze, sono tutte nazionali molto forti. La Spagna ha tenuto qualche giocatore esperto e forte come Sergio Ramos ed è riuscita a mettere in piedi una nazionale molto forte, con un gioco più verticale rispetto al passato ma comunque molto tecnico, con esterni veloci che danno imprevedibilità. Sarà una partita molto bella”. L’obiettivo di“è ...

Mancini: "Spagna squadra forte, per l'Europeo sarà difficile"

Il commissario tecnico degli azzurri: "Sarà una bella Final Four, con quattro tra le migliori selezioni d'Europa. Abbiamo un ottimo gruppo fatto da un mix di giovani ed esperti" ...

