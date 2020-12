Mancini ricorda Maradona: «Vederlo era sempre divertente, ci ha lasciati troppo presto» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha ricordato anche Diego Armando Maradona nella conferenza stampa odierna. Le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha ricordato Diego Armando Maradona nella conferenza stampa odierna. Le sue parole. Maradona – «Sinceramente ci sono rimasto molto male perché Maradona ci lega a un passato straordinario di quando giocavamo e Vederlo era sempre divertente. È stato forse il più grande o uno dei più grandi. Fa dispiacere perché ci ha lasciati troppo giovane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roberto, ct dell’Italia, hato anche Diego Armandonella conferenza stampa odierna. Le sue parole Roberto, ct dell’Italia, hato Diego Armandonella conferenza stampa odierna. Le sue parole.– «Sinceramente ci sono rimasto molto male perchéci lega a un passato straordinario di quando giocavamo eera. È stato forse il più grande o uno dei più grandi. Fa dispiacere perché ci hagiovane». Leggi su Calcionews24.com

viverefano : Confcommercio Fano ricorda Giuseppe Mancini - mancini_91 : Io non sto capendo un cazzo. Sto solo amando il pisano grezzo di Giuseppe che mi ricorda il dialetto dei miei nonni #chilhavisto - aledibbs : Quando dite che questo Milan vi ricorda l’Inter di inizio anno dei vari Spalletti, Mancini, Conte sbagliate... come… - Lamb_guast84 : @FootballAndDre1 A me ricorda l'Inter di Mancini 2015/2016 - eia58 : RT @Kataklinsmann: Comunque sto Milan mi ricorda l’Inter di Mancini che arrivò prima e imbattuta a dicembre. Per noi eravamo forti, per i c… -