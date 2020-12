Maltempo Sardegna, dichiarato lo stato di emergenza dopo l’alluvione di Bitti (Di giovedì 3 dicembre 2020) CAGLIARI – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in Sardegna, dopo gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Il via libera è arrivato nella riunione di ieri sera. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) CAGLIARI – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in Sardegna, dopo gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Il via libera è arrivato nella riunione di ieri sera.

