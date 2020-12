Mako del Giappone | si alle nozze per la Principessa ma con delle riserve

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladelpotrà finalmente sposare Kei Komuro. Il principe Akishino, fratello dell’attuale imperatore Naruhito e prossimo a salire sul trono, ha dato il suo consenso, anche se con. “Approvo le. La Costituzione dice che il matrimonio deve essere basato sul consenso dei due partner. Se questo è quello che vogliono davvero, penso che come genitore dovrò rispettare la loro volontà”, ha affermato il Principe nel corso di una conferenza stampa in occasione del suo 55esimo compleanno.e Kei Komuro avrebbero dovuto convolare anel 2017: laera già pronta a rinunciare ai suoi privilegi per sposare il coetaneo borghese, come impongono le rigide regole della Corona ...