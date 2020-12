Maccio Capatonda | “Sono al settimo cieco” Ecco perché VIDEO

(Di giovedì 3 dicembre 2020)alcieco!”. Quando c’èil mondo finisce sempre comicamente alla rovescia. Durante la diretta al FQMagazine, in compagnia di Claudia Rossi e Davide Turrini, il comico abruzzese ha spiegato un’espressione che lui usa abitualmente e ne ha letto, sfogliano le pagine della sua incredibile autobiografia – LIBRO (Mondadori Electa)-, il significato. “Deriva da un’antica usanza agro pontina – ha spiegato– ai tempi c’era una grande competizione tra i popolani su chi riusciva a trovare il maggior numero di non vedenti nella valle… (la spiegazione continua online o sulle pagine di LIBRO). foto @Federico Laddaga L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Maccio Capatonda

Il Fatto Quotidiano

RIGOROSAMENTE SENZA CAPELLI Un appuntamento da non perdere per capire di cosa parla LIBRO, il nuovo libro di Maccio Capatonda ...Fenomenale in rete e in TV, la web-star racconta l'esordio sul grande schermo al fianco dei colleghi Herbert Ballerina e Ivo Avido [leggi] ...