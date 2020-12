Maccio Capatonda | “Nel mio LIBRO parlo di Shining perché l’horror era la mia meta”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “era la mia meta agognata”.ricorda i bei tempi andati quando da ragazzo sognava di fare il regista di film horror. Neldiè stato uno dei primi film che mi fece vedere mia madre quando ero piccolo”, ha raccontato il comico abruzzese in diretta al FQMagazine, intervistato da Claudia Rossi e Davide Turrini sulla sua autobiografia(Mondadori Electa). “Lei mi faceva vedere siache Indietro Tutta. Io sono cresciuto con Kubrick come regista, Anche Arancia Meccanica mi ha formato a dodici anni”. Infine,, due film all’attivo da regista e interprete (Italiano medio e Omicidio all’italiana), ha dichiarato che forse è ora di un film non proprio da ...

Max0841 : Cominciamo alla grande!???? Da 'Libro' di Maccio Capatonda - eErgaOmnes : RT @fattoquotidiano: Maccio Capatonda a FQ Magazine Live - Iusername70 : RT @fattoquotidiano: Maccio Capatonda a FQ Magazine Live - fattoquotidiano : Maccio Capatonda a FQ Magazine Live - carlito85_ : @marciocapatonda Ma sarai maccio capatonda o Marcello Macchia? -

Ultime Notizie dalla rete : Maccio Capatonda

Il Fatto Quotidiano

RIGOROSAMENTE SENZA CAPELLI Un appuntamento da non perdere per capire di cosa parla LIBRO, il nuovo libro di Maccio Capatonda ...Fenomenale in rete e in TV, la web-star racconta l'esordio sul grande schermo al fianco dei colleghi Herbert Ballerina e Ivo Avido [leggi] ...