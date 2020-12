Maccio Capatonda in diretta Facebook alle 15 presenta LIBRO, un’autobiografia micidiale (Di giovedì 3 dicembre 2020) LIBRO. Dove non arriva la creatività dell’umano arriva la folle, assurda, impossibile comicità di Maccio Capatonda. Dopo Tg Casa 40ena, l’unico apostrofo di comica rottura nel tragico periodo del lockdown, Maccio (per gli amici, affettuosamente, Capatonda) torna con la sua devastante autobiografia letteraria. L’editore è Mondadori, le pagine vuote, inutili, senza ragione di esistere si sprecano. Mentre si susseguono episodi esistenziali ragguardevoli (golfista mancato, filmografia adolescenziale, la prima volta) di un’età indefinita dell’essere (Maccio è mai stato bambino?), ecco addirittura le foto di un neonato (sarà Maccio?), quelle di Capatonda vestito da Sandokan (o babbo natale?), in posa come Michael Jackson (ma sarà lui?). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020). Dove non arriva la creatività dell’umano arriva la folle, assurda, impossibile comicità di. Dopo Tg Casa 40ena, l’unico apostrofo di comica rottura nel tragico periodo del lockdown,(per gli amici, affettuosamente,) torna con la sua devastante autobiografia letteraria. L’editore è Mondadori, le pagine vuote, inutili, senza ragione di esistere si sprecano. Mentre si susseguono episodi esistenziali ragguardevoli (golfista mancato, filmografia adolescenziale, la prima volta) di un’età indefinita dell’essere (è mai stato bambino?), ecco addirittura le foto di un neonato (sarà?), quelle divestito da Sandokan (o babbo natale?), in posa come Michael Jackson (ma sarà lui?). ...

clikservernet : Maccio Capatonda in diretta Facebook alle 15 presenta LIBRO, un’autobiografia micidiale - Noovyis : (Maccio Capatonda in diretta Facebook alle 15 presenta LIBRO, un’autobiografia micidiale) Playhitmusic - - FQMagazineit : Maccio Capatonda in diretta Facebook alle 15 presenta LIBRO, un’autobiografia micidiale - rioMartini : Luiggi Malizia ed è subito Maccio Capatonda #chilhavisto - icittadini : Libro, di Maccio Capatonda -

Ultime Notizie dalla rete : Maccio Capatonda Maccio Capatonda in diretta Facebook alle 15 presenta LIBRO, un’autobiografia micidiale Il Fatto Quotidiano Videointervista: Maccio Capatonda debutta al cinema con Italiano medio

Fenomenale in rete e in TV, la web-star racconta l'esordio sul grande schermo al fianco dei colleghi Herbert Ballerina e Ivo Avido [leggi] ...

Elisabetta Canalis diventa bionda: più bella o meglio mora? – FOTO

Elisabetta Canalis cambia look e diventa bionda su Instagram: un fascio luminoso di felicità. Piacerà ai nostri utenti o meno? Elisabetta Canalis () Uno scatto di fe ...

Fenomenale in rete e in TV, la web-star racconta l'esordio sul grande schermo al fianco dei colleghi Herbert Ballerina e Ivo Avido [leggi] ...Elisabetta Canalis cambia look e diventa bionda su Instagram: un fascio luminoso di felicità. Piacerà ai nostri utenti o meno? Elisabetta Canalis () Uno scatto di fe ...