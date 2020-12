M5S: Toninelli, 'europarlamentari che lasciano Movimento si dimettano' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Quattro nostri colleghi eletti in Europa hanno deciso di lasciare il Movimento per ragioni di presunta coerenza che sarebbe venuta meno tra noi. Stanno commettendo un grande errore e non sono d'accordo con quanto sostengono". Lo afferma il senatore Danilo Toninelli. "Il M5S -aggiunge- non sarà perfetto ma non si è mai piegato al sistema politico-affaristico-mediatico che ha distrutto il Paese e che ancora lotta contro di noi. Alcune battaglie straordinarie le abbiamo vinte, altre no perché mancavano le condizioni per farlo. Siamo la forza politica più onesta e altruista di tutto lo scenario politico. E lo siamo soprattutto grazie alle regole e ai principi che ci siamo dati. Dal taglio degli stipendi al dimettersi dalla carica in caso di uscita dal Movimento. Su quest'ultimo nostro principio cardine spero che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Quattro nostri colleghi eletti in Europa hanno deciso di lasciare ilper ragioni di presunta coerenza che sarebbe venuta meno tra noi. Stanno commettendo un grande errore e non sono d'accordo con quanto sostengono". Lo afferma il senatore Danilo. "Il M5S -aggiunge- non sarà perfetto ma non si è mai piegato al sistema politico-affaristico-mediatico che ha distrutto il Paese e che ancora lotta contro di noi. Alcune battaglie straordinarie le abbiamo vinte, altre no perché mancavano le condizioni per farlo. Siamo la forza politica più onesta e altruista di tutto lo scenario politico. E lo siamo soprattutto grazie alle regole e ai principi che ci siamo dati. Dal taglio degli stipendi al dimettersi dalla carica in caso di uscita dal. Su quest'ultimo nostro principio cardine spero che ...

@DaniloToninelli (M5S) risponde al Senatore della Lega #Centinaio: 'L'opposizione vergognosa, ha fatto propaganda sulla…
Toninelli dimostra ancora una volta di essere un vero 5stelle e firma contro la ratifica del mes. #Orgoglio5Stelle

Ultime Notizie dalla rete : M5S Toninelli M5S: Toninelli, 'europarlamentari che lasciano Movimento si dimettano' Fortune Italia M5S chiede al governo 100 milioni in più all’anno per i ponti sul Po

MANTOVA - 100 milioni di euro all’anno in più per i prossimi tre anni per “migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla ...

Ue: Toninelli (M5s), non ho firmato lettera su Mes

"Smentisco categoricamente le notizie di stampa che, senza alcun fondamento e senza alcuna verifica, mi indicano tra i firmatari della ...

